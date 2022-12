Scacchi che passione al polo culturale Spazio Volta 3

Scacchi che passione, il polo culturale Spazio Volta 3 raduna decine di appassionati per una giornata speciale.

Scacchi, il primo torneo è un successo

Logica, talento e concentrazione per essere sempre un passo in avanti rispetto all'avversario. Sabato 17 dicembre, in biblioteca, grande successo del primo incontro di scacchi nello Spazio Volta3. La manifestazione è stata supportata fin dall’inizio dal vicesindaco Isabella Dominioni e pensata ed organizzato da Giorgio Ferloni e Monica Marincas, in collaborazione con società scacchistica "Esteban Canal" di Cocquio Trevisago (VA). Le 16 scacchiere in gara hanno riempito la sala d’ingresso della biblioteca.

I premiati

Variegata l’età dei partecipanti. Dai 9 anni nel torneo under 14, ai 66 anni nel torneo adulti.

Il premio under 14 è andato a Federico Grigioni di 12 anni. Mentre i primi premiati tra gli adulti sono stati: Niccolò Signoretti, al primo posto, seguito da Fabio Donghi al secondo posto, mentre il terzo posto sul podio è andato a Simone Visconti. Infine, il premio “miglior donna” è andato alla giovanissima partecipante Francesca Gulmini e il “miglior over 65” a Pietro Bianchi Perla! "Per noi grande soddisfazione aver ospitato questo evento, dove grandi e piccoli hanno trovato il gusto di sfidarsi e affrontarsi in un clima piacevole", spiega Dominioni. La premiazione è stata curata dal sindaco Anna Gargano. Visto il grande interesse per il "Nobil Giuoco" degli scacchi, i nuovi eventi non mancheranno.