Scalinata transennata per la sicurezza di alunni e genitori

Olgiate Comasco

Sul posto la Polizia locale per circoscrivere l'area e impedire il passaggio ai pedoni.

Scalinata transennata all'esterno della scuola primaria e della sede del Corpo musicale di Olgiate Comasco.

Scalinata transennata, gradini "ballerini"

Polizia locale intervenuta questa mattina per mettere in sicurezza i gradini della scalinata all'angolo tra via San Gerardo e via Silvio Pellico. Alcuni dei gradini, infatti, erano traballanti, con parti staccatesi. L'area è stata circoscritta così da impedire il passaggio ai pedoni.

Necessario un intervento di sistemazione

Necessario un intervento di tempestiva manutenzione, per far sì che la scalinata non presenti rischi per chi la calpesta. Se ne occupa una ditta incaricata dal Comune, già all'opera per la messa in sicurezza. La parte di scalinata transennata resterà inagibile sino alla conclusione dell'intervento di sistemazione.