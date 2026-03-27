Scambi culturali con studenti e docenti francesi

Asso e il gemellaggio con Saint-Peray: settimana ricca di scambi culturali con docenti e studenti.

Gemellaggio: coinvolte le scuole

Ad Asso 33 studenti francesi del College de Crussol, ospitati dai loro coetanei della scuola secondaria di Asso e Canzo. Un’opportunità preziosa per conoscersi, condividere tradizioni, migliorare le competenze linguistiche e costruire nuove amicizie oltre i confini. Tutto legato al gemellaggio scolastico tra Asso e Saint-Peray. Mentre lunedì 23 marzo è stata organizzata una cena dedicata alle docenti francesi, martedì 24 gli alunni dell’interscambio scolastico sono stati accompagnati al Parco della Vallategna un vero angolo di paradiso dove natura e storia si incontrano.

“Qui sono state raccontate ai ragazzi le origini e le caratteristiche di questo luogo unico, simbolo della bellezza e dell’identità del territorio – spiega il sindaco Mirko Donadini Pina – Successivamente, la visita è proseguita in Comune: abbiamo illustrato il valore del gemellaggio proprio grazie agli scambi scolastici. Gemellaggio che nel tempo è cresciuto diventando un importante ponte culturale tra le comunità”.

Uscite anche a Milano e Como

Durante l’incontro è stata anche raccontata la storia del palazzo comunale.

“Ringrazio gli studenti, la dirigente scolastica, i docenti e i genitori – aggiunge il sindaco – Hanno fatto in modo che gli insegnanti e gli studenti francesi si trovassero a proprio agio”.

Studenti e insegnanti che nel corso della settimana hanno approfittato per effettuare delle uscite anche a Como e Milano. Il ritorno a Saint-Peray è previsto per sabato 28 marzo.