Scappa da un controllo, 23enne arrestato: sequestrati più di 170 grammi di droga

Il 23enne era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Como, poi la fuga e l’arresto a Uggiate con Ronago.

Fuga pericolosa, l’inseguimento

Nella serata di sabato 27 settembre, una pattuglia dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Como ha fermato un Toyota CH-R per un controllo. Il conducente alla guida, un 23enne, dopo aver accostato, si è dato alla fuga: dopo un inseguimento caratterizzato da manovre pericolose, ha poi colliso sul marciapiede. Mentre era alla guida, il soggetto ha provato a disfarsi di un borsello. Nel corso della perquisizione sono stati complessivamente sequestrati circa 177 grammi di droga tra cocaina, eroina e hasish, più di 2.070 euro e 150 franchi svizzeri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Arrestato il 23enne

L’arrestato, un 23enne residente in provincia di Perugia, è stato trasferito al carcere di Como con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri di Como proseguono nelle indagini per approfondire la rete di spaccio collegata all’arrestato.