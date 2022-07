Oggi, martedì 12 luglio 2022, alle 8, la pattuglia automontata del Comando di Polizia Locale di Cantù, durante l'espletamento di un posto di controllo in via Giovanni da Cermenate, ha intimato l’alt al conducente di una Fiat Panda. L’uomo, dopo aver accennato ad accostarsi con il veicolo, si è dato alla fuga in direzione del centro cittadino, mettendo a rischio gli operanti.

Scappa da un posto di controllo e provoca un incidente: era senza patente

La pattuglia ha inseguito il veicolo in condizioni di sicurezza e con i dispositivi di emergenza attivi. Il fuggitivo, dopo diverse manovre azzardate ed aver superato i veicoli incolonnati al semaforo tra la via Giovanni da Cermenate e la via Novara, è andato a collidere con un'autovettura proveniente da quest’ultima via. Sul posto è sopraggiunto tempestivamente un secondo equipaggio in ausilio, per bloccare il soggetto, che è stato portato al comando per gli accertamenti di rito. E' stato quindi identificato un quarantenne di nazionalità domenicana, privo della patente di guida perché mai conseguita. Sono state contestate numerose violazioni al codice della strada, per i sorpassi effettuati, per il passaggio con il semaforo rosso, per la velocità pericolosa, per la circolazione contromano, per la circolazione senza revisione, oltre al mancato possesso della patente di guida. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. La conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, una giovane canturina di 21 anni, è stata trasportata presso l’ospedale cittadino, in codice verde, per accertamenti.