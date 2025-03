Scappa dalla comunità: 38enne in stato confusionale soccorsa in strada. E' successo nella notte ad Asso.

L'intervento dei Carabinieri

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Asso, durante un normale servizio di pattugliamento, sono stati attirati dalla presenza di una donna in strada che sembrava disorientata. Avvicinata dai militari, la donna, una 38enne straniera, che appariva in stato confusionale, ha riferito di essersi allontanata da una comunità di Lecco. La struttura, una volta contattata dai militari, non ha potuto fare altro che constatare l’assenza della donna. La 38enne, soccorsa dai militari, è stata poi riaccompagnata dagli stessi nella comunità. Era fortunatamente in buone condizioni di salute.