Scarcerato condannato per associazione mafiosa, Molteni (Lega): “Depositata interrogazione a Bonafede”

Condannato per associazione mafiosa e scarcerato negli ultimi giorni. Il leghista Nicola Molteni ha anunciato la presentazione di un’interrogazione al Ministro della Giustizia sulla vicenda legata a Leonardo Priolo.

Di seguito le parole del deputato canturino.

“Depositata l’interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Giustizia in merito alla gravissima scarcerazione di Leonardo Priolo condannato per associazione mafiosa nella maxi inchiesta “Crociata”e affiliato a clan criminali nel territorio canturino. Vogliamo chiarezza e risposte immediate dal Ministro di fronte a una liberazione così grave per la sicurezza del nostro territorio. È vergognoso e indegno che in un territorio come quello canturino e comasco già vittima della criminalità organizzata ci sia la scarcerazione ai domiciliari di un affiliato alla criminalità organizzata condannato a 8 anni per associazione mafiosa. Questa scarcerazione è la resa dello Stato difronte alla criminalità, un atto inaccettabile che mina in radice il principio di legalità e il lavoro straordinario di forze dell’ordine e magistratura.

Quasi 500 sono i criminali legati alla criminalità, ergastolani, trafficanti scarcerati in questi mesi. Un dato clamoroso dove la responsabilità politica del Ministro è evidente. Al ministro Bonafede sul quale pende una mozione di sfiducia della Lega che verrà discussa già questa settimana chiediamo i motivi di questa grave scarcerazione, chiediamo dove sia stato posto ai domiciliari il Priolo e l’immediata carcerazione dello stesso”.