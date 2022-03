Scatta l'antincendio, cinema evacuato... per colpa della piastra del bar

Falso allarme

Appena confermato che non c'era alcun incendio tutti gli spettatori sono stati fatti rientare nelle sale

Allarme antincendio in funzione al Cinelandia di Arosio poco dopo le 19 di stasrra, domenica 6 marzo. Un falso allarme causato dalla piastra del bar.

Allarme antincendio al cinema, "colpa" del bar

Buio in sala, spettatori ai posti... e scatta l'allarme. Per un incendio che, si scoprirà dopo, non c'era.

Tutto poco dopo le 19, quando al Cinelandia di Arosio è partito l'allarme antincendio. Niente panico, come da protocolli con l'aiuto del personale tutti gli spettatori sono stati fatti uscire dalle porte d'emergenza.

Appena radunati tutti nel piazzale della struttura, l'allarme è rientrato. Niemte fuoco, per fortuna, ma una piastra del bar al pianoterra che ha fatto un po' troppo fumo. Questo, raggiunti i sensori antincendio, ha fatto scattare l'allarme.

Confermata l'assenza di fiamme e incendi, tutti gli spettatori sono stati fatti rientrare in sala, e a riprendere la visione.