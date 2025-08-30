Scattano perquisizioni e ispezioni in numerosi siti abbandonati

I controlli

Numerosi canturini segnalano fin dal primo mattino di oggi, sabato 30 agosto 2025, perquisizioni e ispezioni da parte di Carabinieri e Polizia locale, per la ricerca di droga, immigrati illegali e armi. Numerosi siti abbandonati sono stati ispezionati con i cani antidroga e per la ricerca di armi. Al lavoro decine di militari.

A Cantù perquisizioni e ispezioni in numerosi siti abbandonati

I controlli, che si inseriscono nell'ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, non sono passati inosservati agli occhi dei cittadini che hanno inviato alcune immagini alla redazione del Giornale di Cantù, con l'obiettivo di capire cosa stesse succedendo in città. I militari della Compagnia di Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, stanno portando avanti le ispezioni in luoghi dismessi, tra questi anche l'ex supermarket Pozzoli della frazione di Vighizzolo, da tempo frequentato da senzatetto.

Al lavoro anche l'unità cinofila

A supportare la Compagnia di Cantù, c'è anche l'unità cinofila con la finalità di individuare armi o droga. L'operazione proseguirà nel corso della giornata e anche nei prossimi giorni in altri immobili.