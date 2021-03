Scemi da matrimonio, protagonista una coppia di Orsenigo: appuntamento in tv il 10 marzo

Giovane coppia di sposi in televisione: Alberto Cammareri e Valentina Romanò, orsenighesi, hanno partecipato alla prima puntata di “Scemi da matrimonio”, trasmissione in onda dal 10 marzo su TV 8.

Scemi da matrimonio, protagonista una coppia di Orsenigo

Un nuovo programma proposto dall’emittente del gruppo Sky, dallo spirito irriverente, che permette agli sposi di essere protagonisti in tv per un giorno in un modo del tutto insolito: grazie alla complicità̀ di uno degli sposi, infatti, la coppia sarà vittima di una candid camera proprio nel loro giorno più bello.

“Non posso raccontarne la dinamica e i dettagli perché non è ancora stato trasmesso – racconta lo sposo che ha deciso di partecipare alla trasmissione – Ma posso dire che è stato architettato davvero meticolosamente, da molto prima del giorno del matrimonio, e che è stato molto divertente. Vedere la sua reazione non ha avuto prezzo. Ma Valentina si è proprio presa un bello spavento!”.

Mercoledì prossimo 10 marzo, il Santuario della Madonna di Rogoredo dove si è svolto nel 2020 il matrimonio, sarà la suggestiva cornice dello scherzo architettato da Alberto, che vedrà i due giovani sposi protagonisti in televisione.

