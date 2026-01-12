Schiacciato da una pianta, muore anziano

Dramma a Figino Serenza dove un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pianta

Il dramma

La tragedia si è consumata intorno alle 18 in via Tagliamento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori intervenuti sul posto, un uomo di 70 era impegnato nel taglio di un albero nel bosco di proprietà quando la pianta è precipitata, schiacciandolo.

A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo e sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Cantù e ai Vigili del fuoco.

Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.