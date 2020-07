Schianto a Carimate: gravissimo operaio del Comune investito da una moto

Terribile incidente questa mattina, lunedì 20 luglio 2020, intorno alle 7.30. In via Papa Giovanni XXIII infatti un uomo è stato investito. La situazione è apparsa subito gravissima tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono intervenute auto medica, Croce rossa di Cantù ma data la gravità della situazione anche l’elisoccorso da Bergamo.

Secondo una primissima ricostruzione dell’incidente, due operai del Comune di Carimate si erano fermati in strada per far spostare dalla carreggiata un maiale, di provenienza ignota, che poteva essere pericoloso per gli automobilisti in transito. Era già stata allertata anche Ats per il recupero dell’animale. Poi il tragico incidente.

Un motociclista di 39 anni, residente a Cantù, ha travolto l’operaio 53enne. Sulla dinamica sta indagando approfonditamente la Radiomobile dei Carabinieri di Cantù. Il 53enne è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Circolo di Varese in elisoccorso, il motociclista invece in codice verde per accertamenti all’ospedale Sant’Anna.