Schianto a Cermenate tra due auto: arriva anche l'elisoccorso.

Sarebbero sei le persone coinvolte, tra cui alcuni bambini.

Terribile incidente questa sera, sabato 19 marzo 2022, poco prima delle 19 in via Europa Unita a Cermenate. Dalle prime informazioni raccolte a essersi scontrate sono state due auto con sei persone coinvolte, tra cui alcuni bambini. La situazione sarebbe apparsa subito grave tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, quattro ambulanze della Cri di Saronno, Croce Verde di Fino, Croce Azzurra di Rovellasca e della Cri di Lomazzo. Richiesto anche l'intervento dell'auto medica e dell'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti.