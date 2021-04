Schianto a Pusiano: incidente tra una moto e un furgoncino. Arriva l’elisoccorso.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile 2021, quando intorno alle 17.45 si è verificato un incidente tra una moto e un furgoncino in via Martinelli. Secondo una prima ricostruzione la moto procedeva verso Eupilio mentre il camioncino in direzione opposta quando si è verificato il frontale. Sul posto si sono precipitati un’auto medica, il Lariosoccorso di Erba e l’elisoccorso di Como. L’autista del furgoncino non sarebbe ferito mentre sarebbe in gravi condizioni il motociclista, un ragazzo di 24 anni, che deve essere trasportato in ospedale in codice rosso, quindi in pericolo di vita. Presenti per tutti i rilevamenti del caso i Carabinieri.