Schianto contro la scuola dopo la fuga dai Carabinieri

Un inseguimento partito da Briosco e finito a Romanò Brianza, il cancello e la recinzione di una scuola sfondati, l’arresto di un malvivente: è quanto successo nella serata di sabato 16 settembre.

Schianto contro la scuola dopo l'inseguimento coi Carabinieri

Erano le 19 circa quando una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Giussano ha percorso le strade di Romanò Brianza all’inseguimento di una vettura. Il tutto è iniziato nella zona delle Fornaci di Briosco, con dei controlli di routine sul territorio, quando un’auto non ha rispettato lo stop delle forze dell’ordine fuggendo verso Inverigo. L’inseguimento si è protratto fino alla frazione di Romanò Brianza in via Dei Romani. Qui i fuggitivi hanno trovato sulla loro strada dei dissuasori in cemento e hanno dovuto deviare la loro corsa sfondando il cancello e la recinzione della scuola dell’infanzia statale. I malviventi hanno poi percorso il prato esterno e, dopo essersi lanciati fuori dalla vettura, hanno proseguito la fuga a piedi nella zona circostante. La macchina, senza autista, ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muro della scuola mentre i Carabinieri hanno inseguito i fuggitivi per le vie di Villa Romanò riuscendo poi ad arrestarne uno.

