Schianto frontale tra due auto a Colverde: 5 feriti

Schianto frontale tra due auto a Colverde

Grave incidente intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 28 maggio 2021, a Colverde. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, una Fiesta che procedeva da Parè verso Cavallasca in via IV novembre avrebbe invaso la corsia opposta (forse a causa di un malore) all’altezza del semaforo pedonale schiantandosi frontalmente con una Bmw che transitava sulla propria carreggiata e non ha potuto evitarla. Inoltre la Bmw è stata tamponata da una Focus che procedeva dietro di lei.

Dalle prime informazioni sono cinque le persone coinvolte: un uomo di 70 anni che conduceva la Fiesta, e che verrà portato in ospedale al Sant’Anna in serie condizioni, e una famiglia – madre, padre e due figlie – di Faloppio sulla Bmw che invece andranno ospedale per accertamenti. Sul posto tre ambulanze della Croce azzurra di Cadorago, della Cri di Como e della Cri di Grandate, oltre a un’auto medica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Faloppio.