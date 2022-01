Si è spenta in ospedale

Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente avvenuto nella mattinata di sabato.

Il dramma si è trasformato in tragedia. Come riportano i colleghi di PrimaLecco.it, è morta nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, in un letto dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove era stata ricoverata in codice rosso, la giovane di 24 anni rimasta coinvolta in uno schianto in Statale 36 avvenuto nella mattinata di sabato. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente: nonostante il disperato tentativo di salvarla ieri i medici del nosocomio lecchese hanno dovuto dichiarare il decesso.

Schianto in Statale 36: muore ragazza di 24 anni

La vittima, una 24enne di origini cinesi residente in provincia di Modena, nella mattinata di sabato stava percorrendo la Statale 36 in direzione sud, ovvero verso Milano quando, all'altezza di Garbagnate Monastero, sul confine con Costa Masnaga, la sua Peugeot 108 sarebbe stata tamponata da un mezzo da lavori, un furgone.

Violento l'impatto tra i due mezzi con la utilitaria che è carambolata contro il guard rail. Mentre l'autista del furgone è rimasto illeso, la 24enne, nell'incidente ha riportato ferite che sono immediatamente apparse molto gravi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 sull'auto medica e i volontari sull'ambulanza. La donna è stata estratta dalle lamiere contorte della Peugeot e trasportata in codice rosso al Manzoni, dove purtroppo ieri si è spenta.

Toccherà ora agli agenti della Polizia Stradale di Monza, che sabato sono intervenuti sul luogo dell'incidente per compiere i rilievi, ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente costato la vita alla 24enne.