Schianto nel tunnel a Pusiano, gli aggiornamenti sulla tragedia

Lo schianto nel tunnel a Pusiano è stato fatale per Mattia Mazzina, 42 anni, residente a Colico, e per Ivan Mezzera di Bellano, che avrebbe festeggiato il suo 44° compleanno il giorno successivo all’incidente, avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Schianto nel tunnel, indagini ancora in corso

Migliora l'autista del Ranger Andrea Valsecchi, 31 anni, di Pusiano, sta mostrando segni di miglioramento dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 all’interno della galleria. L’uomo, che quella notte era alla guida di un Ford Ranger nero, è attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale colposo. Valsecchi, volontario di Lariosoccorso di Erba, è ricoverato al San Gerardo di Monza, ma le sue condizioni di salute sono in miglioramento, tanto che potrebbe essere dimesso a breve.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo le prime ricostruzioni, sembra che il Ford Ranger di Valsecchi, mentre viaggiava in direzione Erba, abbia prima impattato contro una Opel Corsa con a bordo tre cittadini senegalesi, che fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.

Successivamente, il Ranger si sarebbe scontrato frontalmente con la Volkswagen Golf guidata da Mattia Mazzina di Colico. L’impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta e per i due lecchesi non c’è stato nulla da fare.

Il terzo passeggero, un quarantenne residente a Cino (Sondrio), che si trovava sul sedile anteriore accanto al conducente, è sopravvissuto riportando diverse fratture.

La traiettoria anomala del veicolo di Valsecchi fa supporre che l'uomo possa aver avuto un malore o un colpo di sonno. Fondamentali saranno anche gli esiti dei test per verificare l’eventuale assunzione di droga e alcol. Sulle salme di Ivan Mezzera e Mattia Mazzina sono stati eseguiti gli esami autoptici, e le famiglie sono in attesa del nullaosta per la celebrazione dei funerali.