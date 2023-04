Schianto sulla A36 all'uscita di Bregnano: tre feriti.

Due auto sono finite capottate nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile 2023. É successo intorno alle 3.40 del mattino sulla A36 all'altezza dell'uscita Bregnano/Lazzate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lomazzo, tra ambulanze della Croce azzurra di Rovellasca, della Cri di Lomazzo e della Croce verde di Fino Mornasco, unitamente all'auto medica.

Tre i coinvolti nell'impatto: un 22enne, una persona di 37 anni e una 51enne. Fortunatamente non sono in pericolo di vita: due sono stati trasportati in codice verde per accertamenti ospedalieri mentre uno dei coinvolti é stato accompagnato in codice giallo (media gravità) al San Gerardo di Monza.