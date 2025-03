Schianto sulla Provinciale: 18enne elitrasportato in ospedale in codice rosso

E' accaduto questa mattina intorno alle 8 lungo la Sp 342

Scontro tra un furgone e un ciclomotore

Terribile schianto questa mattina, 21 marzo, poco prima delle 8, a Lipomo, lungo la strada Provinciale. Coinvolto un ragazzo di 18 anni a bordo della sua moto, un Malaguti 50. A centrarlo mentre si dirigeva in direzione Como è stato un furgone Volkswagen cassonato guidato da un uomo di 44 anni, che stava uscendo dal parcheggio del McDonalds . Entrambi sono lipomesi.

Trasportato in codice rosso a Varese

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e per il giovane alla guida del motociclo - rimasto vigile - è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. In codice rosso è stato dunque elitrasportato all'ospedale di Varese dove non sarebbe in pericolo di vita.