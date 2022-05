Schianto tra auto e bici a Cantù: deceduto ciclista 59enne

Schianto tra auto e bici a Cantù: deceduto un ciclista 59enne.

Incidente questa mattina, sabato 28 maggio 2022, a Cantù, in via Vittorio Vergani. Intorno alle 10.30, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale intervenuti in posto, una bici condotta da un ciclista di 59 anni e un'auto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato proprio il ciclista che è finito sull'asfalto; la situazione però è apparsa subito grave, tanto che l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore.

Sul posto quindi si sono precipitati l'elisoccorso di Como, un'ambulanza della Cri di Cantù e un'auto medica che hanno trasportato con la massima urgenza (in codice rosso) l'uomo all'ospedale di Cantù. Attualmente la strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia per i rilevamenti da parte delle forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20. Malgrado gli sforzi dei sanitari per l'uomo, 59 anni e residente a Cucciago, non c'è stato nulla da fare.