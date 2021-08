Schiuma nel Lambro: i residenti sono allarmati

Da oltre 15 giorni, nel tratto del fiume Lambro che transita dalla località denominata Stallo, a Merone, è presente una quantità abbondante di schiuma. Alcuni cittadini hanno segnalato la problematica anche attraverso i social, documentandola con immagini e video.

Schiuma nel Lambro: residenti allarmati

Anche il primo cittadino Giovanni Vanossi, dopo aver verificato in prima persona la presenza di questa schiuma anomala, ha segnalato più volte il problema agli enti competenti. Nei giorni scorsi, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha effettuato un sopralluogo, monitorando le acque e controllando anche gli scarichi. Dagli accertamenti è emerso che fortunatamente non sembrano essere presenti scarichi abusivi e che la schiuma pare formarsi in prossimità di cascate. I tecnici hanno dunque ipotizzato che possa essere un fenomeno legato al grande caldo di questo periodo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 28 agosto 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui