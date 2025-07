Lo Sci Club piange Angelo Sormani, "ultimo testimone delle nostre imprese storiche"

lutto

Campione nei tratti in salita delle staffette alpine, sempre presente in paese e come supporto alle gare.

Sormano, in particolare lo Sci Club ma non solo, perde un personaggio storico del paese: Angelo Sormani è scomparso all'età di 96 anni.

Campione delle staffette alpine

Classe 1929, negli anni Sormani ha partecipato a numerose staffette alpine. "Aveva una potenza fisica notevolissima anche se la tecnica un po' mancava, altrimenti sarebbe arrivato in Nazionale - lo ricorda il sindaco Giuseppe Sormani - Alle staffette batteva gli Azzurri dell'epoca nel tratto di salita, ricordo le sfide tra lui e il presidente dello Sci Club di allora Nino Mazza: era una vera e propria competizione e lui era molto forte. Era l'ultimo testimone delle nostre imprese storiche nello sci, per noi non solo uno sport ma un culto".

Oltre che per le competizioni, Angelo Sormani resterà nel cuore di tanti sormanesi per l'aiuto che ha sempre dato durante le gare e nelle diverse attività organizzate in paese. Di professione trasportatore, lo si vedeva spesso alle feste e al bar a leggere il giornale: qui non negava mai una chiacchierata a chiunque passasse dal locale.

Il ricordo dello Sci Club Sormano

A ricordarlo con affetto è anche il presidente dello Sci Club Sormano, Daniele Bianchi:

Ciao Angelo, ora tornerai a far parte della staffetta dello Sci Club Sormano, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, e grazie perché se io abito qui e sono diventato cittadino Sormanese lo devo a te che hai fatto tutto il possibile per farmi acquistare la vostra casa.

Grande camionista, quanti caffè presi insieme alle quattro di mattina negli autogrill d’Italia, e quante volte a raccontarci avventure sugli scalini di casa.

Ciao Angelo, ti ricorderò sempre per la bella e buona persona che sei sempre stato nei miei confronti. Buon viaggio, questo è l’ultimo, ora potrai riposare in pace.

Anche il figlio, Claudio, è un volto noto a Sormano: ha infatti raccolto il testimone del padre, portandone avanti l'impegno come aiuto nello Sci Club.