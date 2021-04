Trenord ha reso noto che nella giornata di venerdì 23 aprile 2021 il sindacato Or.S.A. ha proclamato uno sciopero dalle 09 alle ore 16:59 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Sciopero dei treni: si preannuncia un venerdì difficile per i pendolari

Il Servizio Regionale, quello Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni. Non sono coinvolte dallo sciopero le fasce orarie di garanzia. Trenord specifica inoltre che “Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10. Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere instituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1)”.

Essendo ipotizzabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a conclusione dello sciopero, la società invita gli utenti a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.