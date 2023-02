Scippa una pensionata: malvivente bloccato dalla cassiera e da alcuni clienti.

Scippa una pensionata e tenta la fuga

Nella mattinata di ieri, mercoledì primo febbraio, i militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, al comando del luogotenente Domenico Bruno, hanno arrestato per furto con strappo un 42enne pluripregiudicato. Il 42enne alle 12.45 circa, si trovava all’interno dell'Md di Montano Lucino e approfittando della distrazione di una pensionata 76enne, che stava facendo la spesa all'interno dell'attività, le ha scippato la borsa per poi scappare verso il n parcheggio.

Il personale addetto al supermercato, così come alcuni clienti, assistendo alla scena, hanno deciso di intervenire, inseguendo lo scippatore fino al parcheggio. Lì è stato bloccato. I carabinieri hanno poi tratto in arresto l'uomo.