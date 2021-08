Scivola nel dirupo, donna soccorsa con l'elicottero. E' stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Soccorsa donna caduta in un dirupo

E' stata trasportata in ospedale in codice giallo (media gravità) la donna di 64 anni che, poco prima di mezzogiorno di oggi, lunedì 23 agosto, è scivolata in località Plesio mentre percorreva il sentiero che conduce al rifugio Menaggio. Dopo essere caduta è finita nel torrente sottostante: ha riportato un trauma facciale e un trauma a uno degli arti superiori. Sul posto i Carabinieri di Menaggio, l'eliambulanza, gli uomini dl Cnsas e i Vigili del fuoco di Como.