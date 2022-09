Soccorsi allertati in codice rosso, attivato anche l'elisoccorso con massima urgenza per un uomo di 51 anni.

Scivola per 40 metri in una zona impervia: soccorso un uomo

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo sarebbe scivolato per una quarantina di metri in una zona molto impervia, a Valbrona. È accaduto intorno alle 15.30 in zona Ceppo. La centrale ha attivato il Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo, che aveva riportato alcune contusioni ed escoriazioni, è stato raggiunto, stabilizzato, valutato dall’équipe medica del l’elisoccorso; poi i soccorritori lo hanno recuperato con tecniche di corda e trasportato all’ambulanza. In ospedale è arrivato con codice giallo, non sarebbe quindi in pericolo di vita.