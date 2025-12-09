Scomparsa di Gianmario Colzani, Zoffili: “Esempio per tutti”

Il deputato erbose Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera dei deputati, ha ricordato Colzani.

Gianmario Colzani, esempio per tutti

Così Zoffili: “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico Gianmario Colzani, Presidente della sezione di Erba dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alla quale mi aveva iscritto. Amava l’Arma ai cui valori era orgogliosamente legato, è stato e sarà per sempre un esempio per tutti, in particolare per i giovani. Ha guidato in modo esemplare il gruppo dei volontari, accogliendo con entusiasmo la mia proposta di collaborare con il Comune di Erba per garantire maggiore sicurezza in città, anche attraverso la presenza dei componenti dell’Associazione presso il presidio della Polizia Locale in stazione. Formulo commosse condoglianze ai suoi familiari, ai militari dell’Arma dei Carabinieri e a tutti membri della sezione erbese dell’ANC, che con la loro attiva presenza sul territorio di Ponte Lambro e dell’erbese compiono una fondamentale opera di prevenzione per la sicurezza di tutti oltre a contribuire all’ottimale svolgimento delle manifestazioni pubbliche”.