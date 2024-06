Scomparsa di Greta Spreafico: la Procura di Rovigo ora indaga per omicidio

“Da oggi si indaga per omicidio sulla vicenda di Greta Spreafico”.

Ha detto così ieri Davide Barzan, consulente di famiglia di Greta, ospite a Storie italiane su Rai Uno. A pochissimi giorni dai due anni esatti dalla sua scomparsa (avvenuta nella notte tra il 3 il 4 giugno 2022), il consulente avrebbe insomma annunciato una importante novità: la Procura di Rovigo non starebbe più procedendo per scomparsa, ma per omicidio.

Le parole del legale

“Finalmente oggi su istanza dell’avvocato Nunzia Barzan il pubblico ministero ha riaperto le indagini e verosimilmente si indagherà per omicidio – ha detto in diretta - E’ scomparsa, non sappiamo dove sia finita Greta, non si trova nemmeno la sua auto: è importante che si continui a indagare e presenteremo a breve delle memorie molto articolate”.

Sparita da Porto Tolle, un Comune in provincia di Rovigo, dove l’erbese aveva una casa di famiglia che era andata a vendere a un cugino, la donna era scomparsa senza lasciare traccia dopo una notte trascorsa tra diversi bar e girovagando in auto. Non si era presentata all’appuntamento dal notaio per la vendita della casa.

Tanti i punti oscuri e le incongruenze emerse in questi due anni e ora il quadro sembrerebbe delinearsi in maniera diversa rispetto alla semplice scomparsa.