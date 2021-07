Scomparsa donna di 29 anni, si cerca Valentina Maino

Scomparsa 29enne di Uggiate Trevano: si cerca Valentina Maino. L'allarme è stato lanciato in mattinata quando la ragazza è uscita dal suo ufficio a Gavirate facendo perdere le proprie tracce.

Questa mattina la scomparsa

Corsa contro il tempo per trovare Valentina Maino, originaria di Olgiate Comasco e da poco tempo residente a Uggiate Trevano. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna, oggi, mercoledì 14 luglio, ha raggiunto l'ufficio dell'azienda per cui lavora come designer industriale. Ha varcato la porta della Appliances Engineering di Gavirate, in via dello Sport, alle 7.15. Dopodiché ha lasciato lo smartphone e lo smartwatch sul luogo di lavoro. Un quarto d'ora più tardi è stata ripresa da una telecamera nelle vicinanze della ditta. Alle 8.30, invece, è stata vista a Besozzo mentre camminava verso il centro del paese. Poi, nessun avvistamento sino alle 12.20: a quell'ora sarebbe stata vista a Varese.

Grande dispiegamento di forze

Le ricerche hanno coinvolto 50 persone con anche l’Unità cinofila e alcuni droni. Altri uomini sono arrivati da Bergamo. Le ricerche sono state sospese pochi minuti fa come ordinato dal magistrato perché al momento si configura solamente l’ipotesi di allontanamento volontario. Gli uomini sono stati impegnati a pattugliare un territorio ampio 20 chilometri quadrati. Presente il papà Alfredo che si auspica uno sviluppo positivo della vicenda: domani mattina sarà nuovamente sul posto.

Apprensione per amici e famigliari

Valentina è una giovane donna molto conosciuta nell'Olgiatese. Da poco tempo si è sposata con il marito, originario di Rodero e, insieme, sono andati a vivere a Uggiate. Entrambi fanno parte della protezione civile di Valmorea. Valentina, inoltre, presta servizio il sabato all'hub vaccinale di Lurate Caccivio. E' stato diramato anche un appello sui sociale network che riportiamo qui sotto: