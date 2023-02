"Di speranze ne ho poche. Mi piacerebbe tanto sbagliarmi, ma ho paura che sarà difficile rivedere Greta. Lei non stava da sola neppure una notte: quante volte abbiamo dormito a casa sua perché aveva paura. Figuriamoci sette mesi". Il fratello minore di Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba scomparsa dallo scorso giugno, Simone Momo Spreafico teme che alla sorella possa essere successo il peggio.

Scomparsa Greta Spreafico, il fratello: "Poche le speranze di rivederla"

"Dopo tanti mesi sono preoccupato", dice Momo, confermando che all’inizio non aveva subito dimostrato questa urgenza di trovare la sorella. Quando lo scorso 4 giugno, dopo che Greta è stata vista l’ultima volta a Porto Tolle in provincia di Rovigo, dove si era recata per vendere a un cugino la casa ereditata dal nonno materno e di lei si erano perse le tracce, i carabinieri avevano chiamato la famiglia. "Era dall’autunno precedente che, né io né mia mamma, non la sentivamo, quindi quando i carabinieri mi hanno chiamato per dirmi che da due giorni non si sapeva niente di lei, per me non era una novità. Con il tempo, però, abbiamo capito che qualcosa non andava".

