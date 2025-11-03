Scomparsa una ragazza di 18 anni

Da sabato 1° novembre 2025 non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, una ragazza di 18 anni di Capiago Intimiano. L’ultima volta sarebbe stata vista a Milano.
L’ultimo avvistamento
Secondo quanto è stato possibile ricostruire Alessia sarebbe scomparsa nella mattina di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal PlayClub in viale Monte Grappa a Milano. L’ultima volta sarebbe stata vista nella zona di Porta Garibaldi. Alessia è alta 1, 70, ha i apelli colorati rosa/arancio e un tatuaggio dei Pokemon sul retro della caviglia.
L’appello
A lanciare l’appello della scomparsa sono i genitori. Alessia ha bisogno di assumere regolarmente delle medicine che non avrebbe con sè. Chiunque avesse delle informazioni può chiamare il Comando Intercomunale di Polizia Locale di Cantù al numero 031.717.717, oppure i Carabinieri di Cantù allo 031.718 2900, o in Comune di Capiago Intimiano allo 031.463.03.11 (indifferentemente interni 1 – 2 – 3 – 6). Oppure si può mandare una mail a protocollo@comune.capiago-intimiano.co.it