Scomparsa una ragazza di 18 anni

Da sabato 1° novembre 2025 non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, una ragazza di 18 anni di Capiago Intimiano. L’ultima volta sarebbe stata vista a Milano.

L’ultimo avvistamento

Secondo quanto è stato possibile ricostruire Alessia sarebbe scomparsa nella mattina di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal PlayClub in viale Monte Grappa a Milano. L’ultima volta sarebbe stata vista nella zona di Porta Garibaldi. Alessia è alta 1, 70, ha i apelli colorati rosa/arancio e un tatuaggio dei Pokemon sul retro della caviglia.