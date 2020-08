Scomparso 16enne di Paina, l’appello della famiglia: “E’ uscito in bici ieri pomeriggio e non è più tornato a casa. Aiutateci a trovarlo”.

Scomparso 16enne

E’ uscito ieri pomeriggio, sabato 22 agosto, in bicicletta insieme ad alcuni amici, ma poi non ha più fatto ritorno nella sua abitazione. E ora i famigliari di Alessandro Citterio, di Paina, stanno chiedendo a tutti una mano per trovarlo. Sono andati al Burger King di Paina – hanno fatto sapere – Hanno mangiato qualcosa e poi gli amici sono tornari a casa. Ma lui no. Sono già partite le ricerche in tutto il territorio. “Ieri sersa è scomparso mio fratello – ha scritto la sorella sui social – Erano le 23.30 circa. Non è più tornato a casa”. Per chi dovesse riconoscere un ragazzo dall’aspetto simile a quello ritratto nella foto in copertina all’articolo, ecco il numero di telefono da utilizzare: 3485995255.