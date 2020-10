Scomparso 29enne nel Lecchese. I nonni: “Torna, non dormiamo più”.

Come riportano i colleghi di PrimaLecco.it, Michael, 29 anni, è scomparso dal 23 settembre scorso da Calolziocorte dove abita con la compagna. E’ uscito di casa dicendo che sarebbe rientrato la sera ma non si è più visto e il suo telefono risulta spento. I nonni dell’uomo si sono rivolti anche al programma “Chi l’ha visto?” con un appello: “Torna, non dormiamo più, né di notte, né di giorno”.

Il giovane è alto un metro e 85 centimetri, ha gli occhi castani d è rasato. L’ultima volta che è stato visto indossava una tuta grigio chiara con righe blu marca “Asics”, marsupio nero e scarpe bianche marca “Nike”. Ha vari tatuaggi.