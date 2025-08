Scomparso da alcuni giorni: trovato il suo corpo senza vita

La tragedia

Pasquale Zingaro aveva 71 anni e si era allontanato da casa tra mercoledì sera e giovedì mattina

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, è stato trovato il corpo senza vita di Pasquale Zingaro, 71 anni, residente a Figino Serenza. L'uomo era uscito di casa tra mercoledì nella tarda serata e le prime ore di giovedì, senza fare più ritorno.

L'allarme

L'allarme era stato lanciato dai figli, che avevano denunciato la scomparsa al Comando dei Carabinieri di Cantù venerdì. Nella mattinata di oggi il territorio è stato battuto dai Militari canturini, dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dall'associazione nazionale Carabinieri, coordinati dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Cantù Christian Tapparo.

Il ritrovamento

Il corpo purtroppo senza vita del figinese, residente in via Roma e volto molto noto in paese, è stato ritrovato nelle prime ore di oggi nei pressi di via Armando Diaz.