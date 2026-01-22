Cucciago piange don Validio Fracasso, scomparso nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. Ex parroco della chiesa S.S. Gervaso e Protaso, per più di 30 anni aveva guidato i fedeli cucciaghesi, rivestendo un ruolo fondamentale nella costruzione dell’oratorio S.Arialdo, inaugurato nel 2008.

Scomparso l’ex parroco don Validio Fracasso

Nato nel 1936 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, aveva 89 anni. Parroco a Cucciago dal 1980 al 2011, fino al 2023 aveva continuato a vivere sul territorio. Nel 2010, inoltre, aveva ricevuto l’Arialdo d’oro, onorificenza cucciaghese. Dal 2012 al 2022 era stato membro del Collegio degli Esorcisti di Milano.

Questo il messaggio del sindaco Enrico Molteni sui canali social del comune, che ha ricordato così don Validio Fracasso: