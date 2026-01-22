Cucciago piange don Validio Fracasso, scomparso nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. Ex parroco della chiesa S.S. Gervaso e Protaso, per più di 30 anni aveva guidato i fedeli cucciaghesi, rivestendo un ruolo fondamentale nella costruzione dell’oratorio S.Arialdo, inaugurato nel 2008.
Scomparso l’ex parroco don Validio Fracasso
Nato nel 1936 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, aveva 89 anni. Parroco a Cucciago dal 1980 al 2011, fino al 2023 aveva continuato a vivere sul territorio. Nel 2010, inoltre, aveva ricevuto l’Arialdo d’oro, onorificenza cucciaghese. Dal 2012 al 2022 era stato membro del Collegio degli Esorcisti di Milano.
Questo il messaggio del sindaco Enrico Molteni sui canali social del comune, che ha ricordato così don Validio Fracasso:
“Una presenza significativa per la nostra comunità, che ha accompagnato con la sua attività pastorale tanti di noi nei suoi 31 anni di ministero. Una missione riconosciuta dall’Amministrazione comunale nel 2010 con il conferimento dell’onorificenza dell’Arialdo d’oro ‘per la tenacia e la convinzione perseguita nella sua appassionata opera di restauro e di valorizzazione dei nostri monumenti storici ed artistici e nella realizzazione del nuovo oratorio, opere che suscitano l’orgoglio di tutti i cucciaghesi e l’ammirazione di coloro che visitano questi nostri siti’. Personalmente lo ricordo durante l’ultima festa della Terza Età, dove ci siamo salutati con questa sua frase: ‘L’importante è lavorare insieme per la comunità’ Alla sua famiglia e a tutta la Comunità cucciaghese le condoglianze dell’Amministrazione Comunale”.