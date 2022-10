Si chiama Michele Bredice il cinquantenne canturino scomparso nello scorso fine settimana. L'ultima sua apparizione è stata registrata sabato mattina alle 10.30, quando stava facendo la spesa all'MD di via per Alzate. Poi ha portato a casa la spesa, ma se n'è andato subito e non è più rientrato a casa.

Scomparso Michele Bredice: non torna a casa da sabato mattina

L'appello, lanciato dai familiari e dai conoscenti, è stato lanciato quasi immediatamente dopo il suo mancato rientro a casa. Al momento dell'allontanamento dall'abitazione Bredice indossava dei classici jeans, una felpa nera e delle scarpe da ginnastica grigie. "Molto presumibilmente sarà vestito ancora così", spiega Massimo Bianchi, presidente della Protezione civile di Senna Comasco che ha messo a disposizione il suo numero, il 338 3396824, per aiutare la famiglia a rintracciare Michele.

"Purtroppo è uscito di casa senza pastiglie, senza le medicine e senza il telefono - ha continuato Bianchi - Lui abita a Fecchio e la zona dove si potrebbe vederlo è quella, ma non possiamo sapere se ha preso un bus o un treno per andare chissà dove".

L'ultimo avvistamento

L'ultimo avvistamento certo è quello di sabato mattina, poco prima dell'allontanamento, ma ieri sera è arrivata una nuova segnalazione: qualcuno dice di averlo visto sabato alle 13 in zona Bersagliere. Sono cominciate così le ricerche: Insieme ai Carabinieri, Massimo Bianchi è entrato nel Parco del Bersagliere per effettuare un giro di ricognizione, sperando di trovare Michele Bredice all'interno. Purtroppo però la ricerca non è andata a buon fine.

Chiunque dovesse vedere Michele è pregato di contattare i Carabinieri o Massimo Bianchi al numero già citato, il 338 3396824.