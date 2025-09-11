Scomparso un uomo: ricerche in corso

Uomo scomparso da Albavilla: scattano le ricerche. L’uomo non farebbe rientro al suo appartamento da domenica 7 settembre.

Non rientra da domenica

Patrizio Savastano, di 67 anni, si sarebbe allontanato intorno alle 18 di domenica da via Porro. In queste ore è stato divulgato l’appello per chiunque lo abbia visto: è alto circa 1,94 metri e pesa 80 chili, ha corti capelli brizzolati e occhi castani. Al momento di uscire indossava una maglietta gialla con una scritta, jeans blu, e portava un orecchino all’orecchio sinistro. Non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti. Potrebbe trovarsi in difficoltà.

E’ già stata presentata denuncia ai Carabinieri del mancato rientro dell’uomo. La Protezione civile intercomunale Albavilla-Alserio ha fatto sapere di essere già in allerta con il Nucleo Dispersi per poter essere attivata non appena necessario. Intanto si invita chiunque lo avesse visto a contattare le Forze dell’ordine o Associazione Penelope Lombardia (380/7814931).