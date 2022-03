L'incidente

L'impatto intorno alle 16.30.

Incidente a Bregnano nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 marzo 2022.

Scontro auto e moto a Bregnano: ferita una 17enne

L'impatto si è verificato intorno alle 16.30, in via Camillo Benso Conte di Cavour, all'altezza del civico 30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, a scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto, guidata da una ragazza di 17 anni. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate la Cri di Lomazzo e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia locale. Spetterà a loro stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ad avere la peggio è stata la giovane in sella alla moto. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per un problema alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita.