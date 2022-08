Scontro auto e moto a Cantù, soccorsi in codice giallo

Scontro auto e moto a Cantù intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 31 agosto 2022.

L'incidente

Erano da poco trascorse le 12.15 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire oggi, mercoledì 31 agosto, in viale Cesare Cattaneo a Cantù, all'altezza del civico 18. Sul posto è giunta un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba, chiamata in codice giallo. A scontrarsi sono stati due mezzi, un'auto e una moto. Coinvolte due persone, due uomini, di 58 e 70 anni. Uno dei due è stato portato in ospedale in codice giallo, quindi con ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Cantù: spetterà a loro stabilire l'esatta dinamica del sinistro.