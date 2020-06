Intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 18 giugno 2020, c’è stato uno scontro auto e pullman a Erba.

Scontro auto e pullman a Erba

L’incidente è avvenuto in stazione. Nell’impatto entrambi i mezzi, come si vede della foto nella gallery, hanno riportato dei danni. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto non è stato necessario l’intervento dei soccorsi.