Cronaca

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

L'impatto è avvenuto intorno alle 16 di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, in via Largo Luigi Clerici.

Scontro auto moto a Cadorago, arriva l'elisoccorso

I soccorsi sono stati allertati con massima urgenza, in codice rosso. A scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto. Sul posto sono arrivate la Croce Verde di Fino Mornasco, l'automedica e l'elisoccorso da Milano. Dopo un primo momento di grande paura, sembrerebbe che le due persone coinvolte nell'impatto, di 29 e 45 anni, non siano in pericolo di vita. Un ferito è stato trasportato all'ospedale in elisoccorso, con codice giallo, l'altro con codice verde in ambulanza.

Traffico in tilt

Si segnalano pesanti ripercussioni sul traffico da Fino Mornasco a Cadorago.

Seguiranno aggiornamenti