Scontro auto-moto a Cantù: intervento in codice rosso

Cantù

L'incidente intorno alle 15 in viale Lombardia

Soccorsi in codice rosso oggi pomeriggio, domenica 15 maggio, in viale Lombardia a Cantù.

Scontro auto-moto a Cantù

Sirene e forze dell'ordine con la massima urgenza nel pomeriggio a Cantù, a causa di un incidente fra auto e moto avvenuto in viale Lombardia intorno alle 15. Feriti una donna di 59 anni, che si trovava sull'auto, e un uomo di 62, in moto. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia locale. Nessuno dei due si troverebbe in pericolo di vita: l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza.