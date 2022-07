Scontro auto moto a Faloppio, soccorso un 15enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Scontro auto moto a Faloppio

L'impatto è avvenuto poco prima di mezzanotte. A scontrarsi sono stati un'auto e una moto, in via Boscone. Sul posto automedica e ambulanza che hanno soccorso un 15enne. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Da segnalare anche un'aggressione a Como, in via Canturina, con una donna di 54 anni che è finita all'ospedale e un malore a Carugo.