È successo questa mattina, martedì 13 settembre 2022, a Fino Mornasco, lungo la via Valle Mulini, uno scontro tra auto e moto che ha coinvolto un uomo di 55 anni.

Scontro auto moto a Fino Mornasco, motociclista 55enne in ospedale

Lo scontro, avvenuto poco prima delle 8 del mattino, è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Valle Mulini e via Regina, subito dopo l'autolavaggio. Una strada che non è nuova ad episodi: percorsa spesso ad alta velocità nonostante gli incroci con la stessa via Regina e soprattutto con la rotatoria di Andrate. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i Carabinieri di Cantù e la Croce Azzurra di Cadorago. Dopo le prime valutazioni sulle condizioni dell'uomo, stabili ma comunque da monitorare, l'ambulanza sta rientrando in ospedale in codice giallo.