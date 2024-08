Scontro auto moto a Uggiate Trevano: due feriti

Soccorso allertati ieri, venerdì 30 agosto 2024, intorno alle 16 per uno scontro tra auto e moto a Uggiate Trevano.

Scontro auto moto a Uggiate Trevano in via Ronago

L’episodio è avvenuto lungo via Ronago. Sul posto si sono precipitati, in codice rosso, i soccorsi e i Vigili del fuoco. Ferite due persone: una donna di 26 anni e un uomo di 29 anni. Dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Spetterà alle Forze dell’ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.