Sbanda e finisce contro un’auto parcheggiata: grave un motociclista

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, ad Albese con Cassano.

Sbanda e finisce contro un’auto parcheggiata

In viale Lombardia, già teatro di altri incidenti, all'altezza del civico 61, si sono precipitate automedica e ambulanza. Poco dopo, vista la gravità della situazione, si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como. Ad avere la peggio è stato un motociclista che è stato soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il motociclista, probabilmente per evitare un’auto in uscita dal benzinaio, avrebbe sbandato e sarebbe finito contro una macchina parcheggiata a bordo strada. Sul posto per i rilievi sono arrivati i Carabinieri.