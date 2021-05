L’episodio intorno alle 16.50 di oggi, martedì 4 maggio 2021, ad Alzate Brianza, in via Alessandro Manzoni.

Scontro auto moto ad Alzate Brianza

In località Valsorda, poco distante dal Comune di Inverigo si sono scontrate un’auto e una moto. Sul posto automedica e Sos di Lurago d’Erba, allertati con massima urgenza. Soccorso un ragazzo di 19 anni. C’è stato anche l’intervento della Polizia locale di Alzate per la ricostruzione della dinamica. Dopo i primi attimi di grande spavento, sarebbe stato scongiurato il peggio per il giovane: è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Si segnalano anche rallentamenti al traffico.