Cronaca

Intorno alle 19 di oggi.

Scontro auto moto ad Alzate Brianza intorno alle 19 di oggi, lunedì 16 maggio 2022.

Scontro auto moto ad Alzate, c'è un ferito grave

L'impatto è avvenuto al semaforo di via xxv Aprile, all'altezza del Living caffe, all'incrocio con via Diaz. Sul posto automedica e la Sos di Lurago d'erba. Soccorsa in codice rosso una persona, le sue condizioni sarebbero gravi. Nel luogo dell'impatto erano presenti anche i Carabinieri di Cantù, cui spetterà il compito di stabilire la dinamica dell'accaduto.