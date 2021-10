Scontro auto-moto, codice rosso ed elisoccorso a Como SIRENE DI NOTTE

Sirene

Numerosi interventi degli equipaggi del soccorso nella notte appena trascorsa

Tra i numerosi interventi degli equipaggi della Croce Rossa nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, anche un elisoccorso per uno scontro auto-moto in via Conciliazione.

Scontro auto-moto, codice rosso a Como

Notte movimentata in provincia. La prima chiamata pochi minuti dopo la mezzanotte a Porlezza per un incidente contro ostacolo lungo la Statale 340 che ha visto coinvolta una 32enne, portata in ospedale in codice verde a Menaggio. Intorno all'1.10, ambulanza al lavoro a Mariano Comense per una caduta con tre giovani coinvolti (due 19enni e un 21enne) in via per Novedrate, e uno di loro trasportato in codice giallo all'ospedale di Cantù.

Elicottero in azione, insieme a un'ambulanza e un'automedica, all'1.30 a seguito di un grave incidente fra auto e moto in via Conciliazione. Ad avere la peggio una persona di 30 anni per la quale è stato necessario il trasferimento con la massima urgenza al Sant'Anna. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco

Altro incidente, fra due auto, a Cassina Rizzardi alle 2: feriti in via Risorgimento una ragazza di 22 anni e un uomo di 31, soccorsi da un mezzo della Croce Rossa di Lurago e dai Vigili del Fuoco. Uno di loro è stato portato in codice verde al Sant'Anna per le cure e gli accertamenti.

Ancora a Como, chiamata in codice rosso alle 4.37 per una persona di 33 anni intossicata dall'alcol in viale Lecco alla quale è stato sufficiente il soccorso sul posto. Ultimo intervento prima dell'alba a Turate in via Cadorna per un incidente contro un ostacolo con protagonista un 21enne portato in codice verde all'ospedale di Saronno.